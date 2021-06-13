ANKARA BAKAN PAKDEMİRLİ, VERİMLİLİK VE TEKNOLOJİ FUARI'NI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'da eşi ve çocuklarıyla birlikte 3'üncü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli eşi Ahu Pakdemirli ile birlikte, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3'üncü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı gezerek incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, bu fuarda yerli ve milli teknolojileri görmenin her şeyden önce bir bakan olarak değil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendisini gururlandırdığını belirterek, "Bu fuarda farklı bir enerji var. Bu enerji de insanların yüzlerine motivasyonlarına yansımış durumda" dedi.

Fuarda, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) standını da ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, özellikle MGM'nin TOGG arabalarına sunacağı teknolojik destekle kendi istasyonlarını artıracağını ifade etti. Meteoroloji olarak bu fuarda olmanın önemli olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Meteorolojinin de burada bir kazancı var. Yerli ve milli TOGG arabaları sokaklarda dolaşmaya başladığı zaman MGM'nin binlerce seyyar meteoroloji istasyonu olacak" diye konuştu.

Fuarda Tarım Kredi Kooperatifleri standını da ziyaret eden Bakan Pakdemirli, burada tarım arazilerini ilaçlamada kullanılacak dronları inceledi.

Pakdemirli, ayrıca fuarda diğer bakanlıkların stantlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.