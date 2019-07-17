ANKARA Bakan Pekcan Esnafımızın rekabetçi olabilmesi için çalışıyoruz - EK
26 dakika önce
ANKARA Bakan Pekcan Esnafımızın rekabetçi olabilmesi için çalışıyoruz - EK.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:05 Kaynak: DHA
ANKARA Bakan Pekcan Esnafımızın rekabetçi olabilmesi için çalışıyoruz - EK
Yeni parti kuracağı konuşulan Ahmet Davutoğlu'na yakın kaynaklardan "ittifak" çıkışı Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?