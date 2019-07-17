Son Dakika Haberleri: ANKARA Bakan Pekcan Esnafımızın rekabetçi olabilmesi için çalışıyoruz - EK
Son Dakika Güncel Haber

ANKARA Bakan Pekcan Esnafımızın rekabetçi olabilmesi için çalışıyoruz - EK

26 dakika önce

ANKARA Bakan Pekcan Esnafımızın rekabetçi olabilmesi için çalışıyoruz - EK.

ANKARA Bakan Pekcan Esnafımızın rekabetçi olabilmesi için çalışıyoruz - EK
ANKARA Bakan Pekcan Esnafımızın rekabetçi olabilmesi için çalışıyoruz - EK
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni parti kuracağı konuşulan Ahmet Davutoğlu'na yakın kaynaklardan "ittifak" çıkışı Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 19:31:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANKARA Bakan Pekcan Esnafımızın rekabetçi olabilmesi için çalışıyoruz - EK
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]