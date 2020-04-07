ANKARA Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı yurtdışı temsilcileriyle görüştü - Son Dakika

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı yurtdışı temsilcileriyle görüştü

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Batı Avrupa ülkelerinde görevli ticaret müşavirleri ve ataşelerle video konferans ile görüştü.

Bakan Pekcan, Twitter hesabın üzerinden Ticaret Bakanlığının yurt dışındaki temsilcileriyle yaptığı video konferanslı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Pekcan, görüşmede koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele aldıklarını belirterek, "Yurt dışındaki temsilcilerimizle video konferanslarımıza Batı Avrupa ülkelerinde görevli ticaret müşavirlerimizle ve ataşelerimizle başladık. Hem Koronavirüs pandemisi ile ilgili önlemleri hem de ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.