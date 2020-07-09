ANKARA Bakan Pekcan Türk ve Letonyalı firmaların bir araya gelmesini bekliyoruz - Son Dakika

Bakan Pekcan: Türk ve Letonyalı firmaların bir araya gelmesini bekliyoruz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Baltık bölgesinin önemli ekonomilerinden ve bizim de iş birliği yaptığımız önemli ülkelerden biri olan Letonya ile ticaret hacmimiz maalesef 293 milyon dolar seviyesindedir. Türk ve Letonyalı firmaların bir araya gelmesini bekliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, bakanlık binasında videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen 'Türkiye-Letonya I. Dönem JETCO Toplantısı İmza Töreni ve İş Forumu'na katıldı. Burada konuşan Bakan Pekcan, Türkiye'nin Letonya'yı 1925 yılında tanıdığını ve 1929'da büyükelçilik açtığını söyledi. Pekcan, "Türkiye ve Letonya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin en az tarihsel ilişkiler kadar ön plana çıkmasını hedefliyoruz. Baltık bölgesinin önemli ekonomilerinden ve bizim de iş birliği yaptığımız önemli ülkelerden biri olan Letonya ile ticaret hacmimiz maalesef 293 milyon dolar seviyesindedir. Sayın bakanla da bunu en kısa zamanda 1 milyar dolara ulaştırmak için atacağımı adımları kararlaştırdık" diye konuştu.

'FİRMALARIN BİR ARAYA GELMESİNİ BEKLİYORUZ'

Bakan Pekcan, Türkiye olarak toplantıda alınan kararların ve atılacak adımların takipçisi olacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Letonya'nın bizimle aynı fikirde olduğunu görmekten memnuniyetimizi dile getiriyoruz. İkili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, ticaretten sanayi alanındaki iş birliğine, kültür ve turizmden tarım ve eğitim alanında iş birliğine kadar pek çok farklı alanı kapsayan konuları konuşmuş bulunuyoruz ve mutabakat zaptında yer alan hususların da vaktinde hayata geçirilmesi için karşılıklı olarak bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yatırımların karşılıklı olarak artırılmasını da teşvik ediyoruz. Türkiye'nin Letonya'da 91 milyon dolar, Letonya'nın da 77 milyon dolar yatırımları var. Makine, otomotiv, medikal, yenilebilir enerji gibi sektörlerde Türk ve Letonyalı firmaların bir araya gelmesini bekliyoruz."

'DESTEKLERİNİ TALEP ETTİK'

Bakan Pekcan, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) önemli yatırım ve ticaret ortağı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Pandemi süresince gerek Türk iş insanlarıyla gerek AB'nin iş dünyasının temsilcileri ile yaptığımız görüşmelerde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, ilişkilerin daha da etkinleştirilip derinleştirilmesi için de her iki tarafın da talebi ve ihtiyacı haline gelmiştir. Biz de Türkiye ekonomisinin AB endüstrilerinin rekabetçiliğine katkı sağladığını ve Türkiye sanayisi ile AB sanayisinin çok iyi bir entegrasyon gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ancak pandemi süresince dijital ekonomi, e-ticaret hizmetler sektörü, kamu alımları ön plana çıkmış durumda. Bunlar bizim mevcut Gümrük Birliği anlaşmamızda yok. 2020 yılında içinde Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi için Letonya tarafından desteklerini talep ettik ve bunları beklediğimizi sayın bakana iletme fırsatımız oldu."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR Kaan ULU/ANKARA, (DHA) -