Son Dakika Haberleri: ANKARA-Bakan Pekcan, 'Türkiye Ürün Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni'ne katıldı
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ANKARA-Bakan Pekcan, 'Türkiye Ürün Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni'ne katıldı

35 dakika önce

Bakan Pekcan, 'Türkiye Ürün Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni'ne katıldı.

Bakan Pekcan, 'Türkiye Ürün Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni'ne katıldı
ANKARA-Bakan Pekcan, 'Türkiye Ürün Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni'ne katıldı
Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:07 Kaynak: DHA
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