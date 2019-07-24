ANKARA-Bakan Pekcan, 'Türkiye Ürün Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni'ne katıldı
35 dakika önce
Bakan Pekcan, 'Türkiye Ürün Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:07 Kaynak: DHA
Bakan Pekcan, 'Türkiye
Ürün Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni'ne katıldı
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