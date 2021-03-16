Son dakika gündem: Bakan Pekcan "Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika gündem: Bakan Pekcan "Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni"nde konuştu Açıklaması

16.03.2021 13:07

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençler için önemli bir adım attıklarını belirterek, "Bakanlıklarımız ve Türkiye İhracat Meclisinin (TİM) ortak çalışmasıyla belli okullarımız, 'Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri' adıyla...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençler için önemli bir adım attıklarını belirterek, "Bakanlıklarımız ve Türkiye İhracat Meclisinin (TİM) ortak çalışmasıyla belli okullarımız, 'Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri' adıyla yeniden yapılandırıldı." dedi.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa düzenlenen "Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Pekcan, buradaki konuşmasında, Milli Eğitim Bakanı ile 22 Ekim 2019'da "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü"nü imzaladıklarını anımsatarak, "Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yapılan çalışmalarla iş birliğinde çok daha ileri bir aşamaya geldiklerini ifade eden Pekcan, bakanlıklar ve TİM'in ortak çalışmasıyla belli okulların, "Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri" adıyla yeniden yapılandırıldığını söyledi.

Pekcan, bu okullarda, günün uluslararası ticaret ortamına uygun, zengin ve etkili bir müfredatla dış ticarete yönelik mesleki eğitim sağlanması yönünde tüm hazırlıkların ve altyapının tamamlandığını bildirdi.

"Bugün bakanlıklarımız ve TİM arasında imzalanacak Alt Protokol ile iş birliğimizi geleceğe taşıyor, sağlamlaştırıyor, daha da kurumsal ve süreklilik arz eden bir yapıya kavuşturuyoruz." diyen Pekcan, bu çerçevede özellikle protokolün uygulanmasının takibini ve gerekli etki analizlerini yapmak üzere, hem bakanlıklardan hem de TİM'den temsilcilerin yer alacağı yürütme ve danışma kurullarını oluşturduklarını dile getirdi.

Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta "Ekonomi Reformları" kapsamında açıkladığı, ekonomiyi yatırımlar, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme çalışmalarını sürdüreceklerini, hedeflere ulaşmak için nitelikli iş gücünün önem taşıdığını kaydetti.

Gençlerin eğitimine ilişkin çalışma yapmaktan ayrı bir heyecan ve memnuniyet duyduklarını vurgulayan Pekcan, "TİM ve özel sektörümüzü de devreye alarak yeni bir kamu-özel sektör ortaklığı ile en büyük değerimiz, en büyük umudumuz olan gençlerimize yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İkinci yabancı dil olarak çoklu coğrafyalarda konuşulan diller müfredata alındı"

Pekcan, gençler için en etkin ve en doğru müfredat içeriğini belirleyebilmek ve okulların "yeni nesil dış ticaret meslek liseleri" olarak faaliyet gösterebilmelerini sağlamak için ilgili tüm paydaşların katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirdiklerini anlattı.

Çalıştayda katılımcıların hem müfredat hem de okulların yapısına ilişkin görüş ve önerilerini değerlendirmeye aldıklarını belirten Pekcan, özellikle ihracatçıların ihtiyaç ve görüşlerini de çalışmalara yansıttıklarını söyledi.

Pekcan, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda e-ticaret uygulamaları, dış ticarette riskler ve korunma yöntemleri, dış ticaret istihbaratı, uluslararası ve dijital pazarlama gibi güncel konular da müfredata eklendi. Etkin bir dış ticaret için yabancı dil bilgisinin önemine istinaden İngilizce'nin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Çince, Rusça, İspanyolca, Portekizce ve Japonca gibi çoklu coğrafyalarda konuşulan diller de okullarımızın müfredatına alınmıştır."

Proje kapsamında amaçlanan konular

Uygulamalı eğitim sağlayabilmenin önemine istinaden proje kapsamında amaçladıkları konulara da değinen Pekcan, şöyle konuştu:

"Öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını, beceri, eğitim ve staj uygulamalarının gerçek hizmet ve üretim ortamlarında yapılmasını, öğretmenlere yönelik olarak uygulamalı hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini, alanında uzman konuşmacıların katılımıyla düzenlenecek olan toplantı, seminer ve konferanslarla söz konusu okullardaki öğrenci ve öğretmenlerin mesleki ve teknik farkındalıklarının geliştirilmesini ve açılacak yarışmalarla öğrencilerin bilgilerini değerlendirmelerine katkı sağlanmasını hedefliyoruz."

"İlk aşamaya İstanbul, Gaziantep, Mersin ve İzmir'den başlıyoruz"

Pekcan, projenin ilk aşamasına İstanbul, Gaziantep, Mersin ve İzmir gibi ihracatta hareketli illerden başlayacakları bilgisini vererek, "Bu 4 ilimizdeki 6 proje okulumuzda, şimdilik 305 öğrencimiz ve 63 öğretmenimizle yola çıktık. Önümüzdeki eğitim öğretim dönemi ve takip eden eğitim-öğretim yıllarıyla bu okullarımıza önemli bir talep olacağını ve öğrenci sayılarında hızlı bir artış göreceğimizi değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Başarılı öğrencilerin, bahse konu proje okullarına kayıt yaptırmak için adeta can atacaklarına yürekten inandığını vurgulayan Pekcan, Milli Eğitim Bakanlığı ile eşgüdüm halinde güzel bir hazırlık yaptıklarını ve öğrencilerin bu okullarda eğitim anlamında aradıklarından çok daha fazlasını bulacaklarını anlattı.

"Bu okullar gençlerimize parlak birer kariyer kapısı olacak"

Pekcan, ilgi duyan öğrencilere "Dış ticaret meslek liselerine kayıt yaptırmalarını geleceğin dış ticaretçileri olmak adına güzel bir başlangıç yapmalarını kendilerine tavsiye ediyorum." sözleriyle çağrıda bulunurken, öğretmenler ve eğitmenlerden de uluslararası kariyer yapabilme potansiyeli gördükleri öğrencilerini bu liselere yönlendirmelerini rica etti.

Bakanlık bürokratlarının da bu okullarda görev yapacak değerli öğretmenlere her aşamada destek vermeye devam edeceklerini belirten Pekcan, "Bu okullar hem ihracat sektörlerimizin nitelikli eleman ihtiyacını giderecek hem de mezun gençlerimize parlak birer kariyer kapısı olacaktır. Bu okullar ihracatçı sektörlerimiz ile bu sektörlerde istihdam edilecek gençlerimizin sadece bugünlerine değil, geleceklerine de yapılmış oldukça vizyoner bir yatırımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, projenin esas itibarıyla "ağacı yaş iken eğme" ve Türkiye'nin ihracat serüvenini yeni nesiller üzerinden geleceğe taşıma projesi olduğunu söyledi.

"Ülkemiz ihracatının 100 yıl sonrasına yatırım yapıyor olmanın kıvancını yaşıyoruz"

"Ticaret Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığımızın ve TİM'in destekleri ve iş birliğinde, ülkemiz ihracatının sadece bugününe değil 100 yıl sonrasına yatırım yapıyor olmanın kıvancını yaşıyoruz." diyen Pekcan, projenin Bakanlığın diğer projeleriyle de uyumlu olduğunu anlattı.

81 ilde "İhracata İlk Adım Programı" ile dış satımı ülke geneline yaydıklarını anımsatan Pekcan, "Yakın gelecekte ülke geneline yayılmasını umduğumuz dış ticaret meslek liselerimiz 81 ilimizdeki ihracatçılarımız için gerekli insan kaynağını yetiştirecek, bu okullardan mezun gençlerimiz ülkemizin dört bir yanında iş imkanları bulabileceklerdir." dedi.

Pekcan, projenin hayata geçirilmesinde sundukları katkılardan dolayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, TİM Başkan İsmail Gülle'ye, katkı sunan personellere ve elini taşın altına koyan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Öğrencilere "Ufkunuzu geniş tutun ve kendinize güvenin, yalnız değilsiniz." çağrısında bulunan Pekcan, imzalanan Alt Protokol'ün ve dış ticaret mesleki ve teknik Anadolu liselerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Son dakika gündem: Bakan Pekcan Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni nde konuştu Açıklaması
Son dakika gündem: Bakan Pekcan Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni nde konuştu Açıklaması
Son dakika gündem: Bakan Pekcan Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni nde konuştu Açıklaması
Son dakika gündem: Bakan Pekcan Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni nde konuştu Açıklaması
Son dakika gündem: Bakan Pekcan Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni nde konuştu Açıklaması
Son dakika gündem: Bakan Pekcan Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni nde konuştu Açıklaması
Son dakika gündem: Bakan Pekcan Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni nde konuştu Açıklaması
Son dakika gündem: Bakan Pekcan Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni nde konuştu Açıklaması

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ruhsar Pekcan, Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bakan Pekcan 'Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz 19 yaşındaki Bursalı genç, arı sütü üretiminde Çin'e rakip oldu! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor Vaka sayısına göre hazırlanan yeni risk haritasında korkutan tablo: Yalnızca 3 il mavi kaldı Türkiye'nin gözü bu aşıda! Kayseri'de 189 gönüllüye yapılan koronavirüs aşısında hiçbir yan etki görülmedi Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki Trabzon'da aşılama çalışmaları sonuç verdi
Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi         
14:19
Zidane'dan Cristiano Ronaldo'nun dönüşüne açık kapı: Burada neler yaptıklarını biliyoruz Zidane'dan Cristiano Ronaldo'nun dönüşüne açık kapı: Burada neler yaptıklarını biliyoruz         
14:01
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Xiaomi'nin Türkiye fabrikası 29 Mart'ta açılacak Xiaomi'nin Türkiye fabrikası 29 Mart'ta açılacak         
13:42
Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı         
12:55
Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış         
12:35
Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor         
12:22
Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! "Vurmayın" diye yalvardı ama kimse dinlemedi         
11:55
Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı         
11:22
Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı         
10:43
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı         
09:33
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 14:35:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Bakan Pekcan "Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei