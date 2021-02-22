ANKARA -Bakan Selçuk: "Azerbaycan halkının başarısı bizim gururumuzdur" - Son Dakika

ANKARA -Bakan Selçuk: "Azerbaycan halkının başarısı bizim gururumuzdur"

22.02.2021 13:59

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'i karşılaması İkilinin görüşmesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'in toplantı salonu gelişi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'i karşılaması

İkilinin görüşmesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'in toplantı salonu gelişi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile görüştü. İkili görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. (1)

ANKARA -Bakan Selçuk: Azerbaycan halkının başarısı bizim gururumuzdur
ANKARA -Bakan Selçuk: Azerbaycan halkının başarısı bizim gururumuzdur
ANKARA -Bakan Selçuk: Azerbaycan halkının başarısı bizim gururumuzdur
ANKARA -Bakan Selçuk: Azerbaycan halkının başarısı bizim gururumuzdur

Ziya Selçuk, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ANKARA -Bakan Selçuk: 'Azerbaycan halkının başarısı bizim gururumuzdur' - Son Dakika


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