Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'i karşılaması
İkilinin görüşmesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'in toplantı salonu gelişi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile görüştü. İkili görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ANKARA -Bakan Selçuk: 'Azerbaycan halkının başarısı bizim gururumuzdur' - Son Dakika