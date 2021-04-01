ANKARA-Bakan Selçuk, fizik öğretmenleri ve liseli öğrencilerle buluştu - Son Dakika

ANKARA-Bakan Selçuk, fizik öğretmenleri ve liseli öğrencilerle buluştu

01.04.2021 17:28

Bakan Selçuk, fizik öğretmenleri ve liseli öğrencilerle buluştuMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan fizik öğretmenleri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, fizik öğretmenleri ve liseli öğrencilerle buluştu

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan fizik öğretmenleri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Bakan Selçuk, "Ben de istiyorum okulların tamamıyla açılmasını; ama emin olun, kontrollü devam etmek istediğimiz için öğretmenlerimizin, sizlerin sağlığını düşündüğümüz için tedbirle, güvenle atıyoruz adımlarımızı" dedi.

Bakan Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında fizik öğretmenleri ile bir araya geldi. Selçuk, salgın döneminde olağanüstü bir çaba gösteren meslektaşları sayesinde her bir öğrenciye rahatça ulaşabildiklerini ifade etti. Selçuk, "Burası bizde diyen her arkadaşımız, aslında çocuklarımızın bir emanet olduğu bilinciyle hareket ediyor ve ülkemizin eğitim ihtiyacı konusunda elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Hepinize müteşekkirim" dedi.

'BEN DE İSTİYORUM TAMAMIYLA AÇILMASINI'

Karaman'da fizik öğretmeni Ahmet Yüzbaşıoğlu'nun kızının "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde" isteğini dile getirmesi üzerine Bakan Selçuk, "Ben de istiyorum okulların tamamıyla açılmasını ama emin olun, kontrollü devam etmek istediğimiz için, öğretmenlerimizin, sizlerin sağlığını düşündüğümüz için tedbirle, güvenle atıyoruz adımlarımızı. Sağlık önceliğimiz, koşullar izin verdikçe tüm evlatlarımızı yüz yüze eğitimde okullarına kavuşturmak isteriz. Her bir öğrencimize ulaşacağımız destekleme programımızı da çok yakında sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Selçuk, fizik öğretmenleri ile buluşmasının ardından 'Ziya Öğretmen Bizim Okulda' programı ile Eskişehir Atatürk Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne konuk oldu, öğrenci, öğretmen ve idarecilerle sohbet etti. Öğrenciler, tutkuyla bağlı oldukları sanat dallarını mesleğe dönüştürmek için tercih ettikleri Güzel Sanatlar Liselerinde aldıkları eğitimi, öz geçmişlerini ve geleceğe dair hedeflerini Bakan Selçuk ile paylaştı. Bakan Selçuk ise, "Ben öz geçmişleri çok seviyorum. Ama öz geleceğinize ne yazdığınızı çok önemsiyorum. İçinizdeki cevheri mücevhere dönüştürmek öğretmenlerimizin ve anne babaların desteğiyle oluyor. Siz yılmadan çalışırsanız bunun hakkını vermek de bizim sorumluluğumuz altında. Yeteneklerinizle tüm dünyaya sesinizi duyurmanız mümkün. Çıtanız bütün dünya" ifadesini kullandı.

ÖĞRENCİLERE EBA TV'DE PROGRAM DAVETİ

Bakan Selçuk, öğrencilerin yerel kültürün tınılarını evrensel olarak yorumladıkları eserleri çok beğendiğini belirterek, onları EBA Televizyonu'nda programa davet etti. Yazdıkları öyküler, yaptıkları resimlerle pek çok yarışmada dereceye giren öğrencilere emek veren tüm meslektaşlarına teşekkür eden Selçuk, "Güzel sanatlar liselerimiz sayesinde sizler üniversite eğitimi öncesinde istediğiniz profesyonel eğitimi alabiliyorsunuz. Ben sizlerle yaptığımız bu görüşmeyi sanatla buluşma olarak algıladım. Sizlerin sayesinde sanatın inceliklerini güzelliklerini paylaşma fırsatımız oldu" dedi. Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Bakan Selçuk'a kara kalemle resmettikleri portresini hediye etti.

ANKARA-Bakan Selçuk, fizik öğretmenleri ve liseli öğrencilerle buluştu
ANKARA-Bakan Selçuk, fizik öğretmenleri ve liseli öğrencilerle buluştu
ANKARA-Bakan Selçuk, fizik öğretmenleri ve liseli öğrencilerle buluştu
ANKARA-Bakan Selçuk, fizik öğretmenleri ve liseli öğrencilerle buluştu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA-Bakan Selçuk, fizik öğretmenleri ve liseli öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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