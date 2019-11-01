Ankara-bakan selçuk, musiki muallim mektebi çalıştayı'nda konuştu-2
7 saat önce
Bakan Selçuk, Musiki Muallim Mektebi Çalıştayı'nda konuştu-2.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:39 Kaynak: DHA
Bakan Selçuk, Musiki Muallim Mektebi Çalıştayı'nda konuştu-2
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