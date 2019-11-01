Son Dakika Haberleri: Ankara-bakan selçuk, musiki muallim mektebi çalıştayı'nda konuştu-2
Son Dakika Güncel Ankara-bakan selçuk, musiki muallim mektebi çalıştayı'nda konuştu-2

Ankara-bakan selçuk, musiki muallim mektebi çalıştayı'nda konuştu-2

7 saat önce

Bakan Selçuk, Musiki Muallim Mektebi Çalıştayı'nda konuştu-2.

Bakan Selçuk, Musiki Muallim Mektebi Çalıştayı'nda konuştu-2

Ankara-bakan selçuk, musiki muallim mektebi çalıştayı'nda konuştu-2

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:39 Kaynak: DHA
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