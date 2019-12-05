Ankara bakan soylu'dan 'ceren' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Ceren' açıklaması (2)

AFGAN BAKANDAN SOYLU'YA ZİYARET

Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Bakan Kayumi, şeref defterini imzaladıktan sonra Bakan Soylu ile görüştü. Basın kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, güvenlik, düzensiz göçle mücadele ve iki ülke arasındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.