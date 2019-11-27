Son Dakika Haberleri: Ankara bakan soylu tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız-ek
Son Dakika Güncel Ankara bakan soylu tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız-ek - Son Dakika

Ankara bakan soylu tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız-ek

6 saat önce

ANKARA Bakan Soylu Tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız-Ek.

ANKARA Bakan Soylu Tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız-Ek

Ankara bakan soylu tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız-ek

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Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:35 Kaynak: DHA
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