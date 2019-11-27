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Ankara bakan soylu tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız-ek
6 saat önce
ANKARA Bakan Soylu Tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız-Ek.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:35 Kaynak: DHA
ANKARA Bakan Soylu Tüm imkanlarımızı, 500 teröristi sıfırlamak için kullanacağız-Ek
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