Son Dakika › Güncel › Ankara bakan turhan kanal istanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere - Son Dakika
Ankara bakan turhan kanal istanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere
6 saat önce
ANKARA Bakan Turhan Kanal İstanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:24 Kaynak: DHA
ANKARA Bakan Turhan Kanal İstanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere
Son Dakika Uludağ'da kaybolan amatör dağcılar işte böyle bulundu Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm hazırlıklar bitmek üzere, yakın zamanda kazmayı vuracağız Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü