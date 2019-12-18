Ankara bakan turhan kanal istanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara bakan turhan kanal istanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere - Son Dakika

Ankara bakan turhan kanal istanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere

6 saat önce

ANKARA Bakan Turhan Kanal İstanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere.

ANKARA Bakan Turhan Kanal İstanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere

Ankara bakan turhan kanal istanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:24 Kaynak: DHA
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