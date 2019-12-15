Son Dakika › Güncel › Ankara bakan varank bizim davamız bir 'benlik' davası değil-2 - Son Dakika
Ankara bakan varank bizim davamız bir 'benlik' davası değil-2
6 saat önce
ANKARA Bakan Varank Bizim davamız bir 'benlik' davası değil-2.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:02 Kaynak: DHA
ANKARA Bakan Varank Bizim davamız bir 'benlik' davası değil-2
Son Dakika Bakan Soylu'dan "Bu bütçe savaş bütçesidir" diyen HDP'lilere: Bu bütçe Diyarbakır annelerinin bütçesidir Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı