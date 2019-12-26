Ankara bakan varank, 'kosgeb 6. kobi ve girişimcilik ödülleri töreni'nde konuştu-2 - Son Dakika

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Ankara bakan varank, 'kosgeb 6. kobi ve girişimcilik ödülleri töreni'nde konuştu-2
6 saat önce
Bakan Varank, 'KOSGEB 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'nde konuştu-2.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:38 Kaynak: DHA
Bakan Varank, 'KOSGEB 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'nde konuştu-2
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