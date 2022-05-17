ANKARA Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 'Arapça tweet' tepkisi: Bu faşizmdir - Son Dakika
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ANKARA Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 'Arapça tweet' tepkisi: Bu faşizmdir

17.05.2022 16:21

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı Arapça tweet'e tepki göstererek, "Kimse Hollanda'ya, Almanya'ya hiçbir şey demezken, söz konusu Orta Doğu'dan, Arap ülkelerinden yatırımcı olunca 'Vay efendim Türkiye'ye neden Arap yatırımcı geliyor?

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı Arapça tweet'e tepki göstererek, "Kimse Hollanda'ya, Almanya'ya hiçbir şey demezken, söz konusu Orta Doğu'dan, Arap ülkelerinden yatırımcı olunca 'Vay efendim Türkiye'ye neden Arap yatırımcı geliyor? diye eleştiri yapıyorlar. Bu faşizmdir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) Ankara ofisi açılışına katıldı. Bakan Varank'a açılışta, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ile Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Konya Milletvekili Ziya Altunyıldız da eşlik etti. Varank, konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dün akşam attığı Arapça tweet'e tepki göstererek "Bu bir faşizmdir. Yatırımcılar arasında faşizme varan ifadeleri görebiliyoruz. Bugün Türkiye'de en fazla yatırım yapan ülke hangisi? Hollanda. Arkasından kim geliyor? Almanya. Kimse Hollanda'ya, Almanya'ya hiçbir şey demezken, Hollandaca, Almanca tweet atmazken, söz konusu Orta Doğu'dan, Arap ülkelerinden bir yatırımcı olunca 'Vay efendim Türkiye'ye neden Arap yatırımcı geliyor? Neden Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de yatırım yapıyor?' diye eleştiri yapıyorlar. Değerli arkadaşlar, bu faşizmdir" diye konuştu.

Türkiye olarak yatırımcılar arasında ayrım yapmadan, ülkeyi kalkındırma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirten Bakan Varank, "Biz hükümet olarak elbette yatırımcılar arasında ayrım yapmıyoruz ama sivil toplum kuruluşlarımızın da buradaki yabancı yatırımcıların tamamını koruması lazım. Bakıyorsunuz, Türkiye'de iş yapan firmalara çok ağır eleştiriler var. İşte 'Biz iktidara gelince şöyle mallarını kamulaştıracağız, böyle mallarını kamulaştıracağız' diyorlar. Bu firmalar Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) üyesi, yeri geldiğinde TÜSİAD hükümeti eleştiriyor da neden kendi üyelerinin haklarını korumuyor? Biz siyasette bunun mücadelesini veriyoruz ama sivil toplum kuruluşlarının da bunun mücadelesini vermesi lazım" dedi. (DHA)

ANKARA Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 'Arapça tweet' tepkisi: Bu faşizmdir
ANKARA Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 'Arapça tweet' tepkisi: Bu faşizmdir
ANKARA Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 'Arapça tweet' tepkisi: Bu faşizmdir
ANKARA Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 'Arapça tweet' tepkisi: Bu faşizmdir

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ANKARA Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 'Arapça tweet' tepkisi: Bu faşizmdir - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANKARA Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 'Arapça tweet' tepkisi: Bu faşizmdir - Son Dakika
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