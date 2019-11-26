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Ankara - bakan varank'tan tübitak işbirliği ile üretilen yosundan çikolata konusuyla...
6 saat önce
Bakan Varank'tan TÜBİTAK işbirliği ile üretilen yosundan çikolata konusuyla ilgili açıklama.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:42 Kaynak: DHA
Bakan Varank'tan TÜBİTAK işbirliği ile üretilen yosundan çikolata konusuyla ilgili açıklama
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