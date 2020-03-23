ANKARA Bakan Yardımcısı, öğretmen için 'Bizi duyuyor mu' diyen Erva'nın videosunu paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA Bakan Yardımcısı, öğretmen için 'Bizi duyuyor mu' diyen Erva'nın videosunu paylaştı - Son Dakika

ANKARA Bakan Yardımcısı, öğretmen için 'Bizi duyuyor mu' diyen Erva'nın videosunu paylaştı

6 saat önce

Bakan Yardımcısı, öğretmen için 'Bizi duyuyor mu' diyen Erva'nın videosunu paylaştıMİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Bingöl'de uzaktan eğitim dersini izlerken öğretmen için "Bizi duyuyor mu?

Bakan Yardımcısı, öğretmen için 'Bizi duyuyor mu' diyen Erva'nın videosunu paylaştı

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Bingöl'de uzaktan eğitim dersini izlerken öğretmen için "Bizi duyuyor mu?" diyen 1'inci sınıf öğrencisi Erva Nur'un videosunu, "Duyuyoruz elbette kuzum" notu ile sosyal medyada paylaştı.

Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Bingöl Gazi İlkokulu 1-C sınıfı öğrencilerinden Erva Nur'un, uzaktan eğitim dersi kapsamında, EBA TV'yi izlediği sırada çekilen görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı. Görüntüde, ekranda ders anlatan öğretmenin sorduğu bütün sorulara yanıt veren Erva Nur'un, daha sonra kendisini cep telefonu ile çeken velisine öğretmeni için, "Bizi duyuyor mu?" diye sorduğu görüldü. Bakan Yardımcısı Safran, küçük kızın bu videosunu, "Duyuyoruz elbette kuzum" notu ile paylaştı.

ANKARA Bakan Yardımcısı, öğretmen için 'Bizi duyuyor mu' diyen Erva'nın videosunu paylaştı

Mustafa Safran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:23 Kaynak: DHA

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