Ankara bakanı ersoy bu yıl 58 milyon turist beklentimiz var - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara bakanı ersoy bu yıl 58 milyon turist beklentimiz var - Son Dakika

Ankara bakanı ersoy bu yıl 58 milyon turist beklentimiz var

6 saat önce

Ankara Bakanı Ersoy Bu yıl 58 milyon turist beklentimiz var.

Ankara Bakanı Ersoy Bu yıl 58 milyon turist beklentimiz var

Ankara bakanı ersoy bu yıl 58 milyon turist beklentimiz var

Ankara, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:11 Kaynak: DHA
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