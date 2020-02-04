Ankara bakanı ersoy bu yıl 58 milyon turist beklentimiz var - Son Dakika

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Ankara bakanı ersoy bu yıl 58 milyon turist beklentimiz var
6 saat önce
Ankara Bakanı Ersoy Bu yıl 58 milyon turist beklentimiz var. Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:11 Kaynak: DHA
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