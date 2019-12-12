Ankara Bal Günleri başladı - Son Dakika

Tüketicinin bal ve ürünlerini aracısız olarak temin edebileceği Ankara Bal Günleri başladı. İlginç bal çeşitlerinin yer aldığı fuarda, ödüllü ballar da bulunuyor.



MSR Uluslararası Fuarcılık ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından düzenlenen Ankara Bal Günleri başladı. Altınpark Fuar Merkezi'nde açılan stantlarda bal, bal mumu, propolis, polen, arı sütü, ana arı, arıcılık malzemeleri ve baldan elde edilen çok sayıda ürün yer aldı. Bal ve ürünlerinin insan sağlığı açısından öneminin vurgulandığı fuarda maydanoz balı, deve dikeni balı gibi ilginç ballar da dikkat çekti.



MSR Uluslararası Fuarcılık'ın sahibi Ali Hakan Doğramacı, organizasyonda 22 şehirden 80 standın yer aldığını belirtti. Etkinliğin Ankara'da ilk defa gerçekleştirildiğini söyleyen Doğramacı, "Bal hassas ve önemli bir konu. Ankara'nın organik bal ile tanışması için böyle bir etkinliğe ihtiyacı olduğunu düşündük. Bal ürünlerimiz var. Arı ürünlerinden yapılan kozmetik ürünlerimiz var. Geniş kapsamlı bir etkinlik" dedi.



Fuar, Pazar günü saat 20.00'ye kadar ziyaret edilebilecek. - ANKARA