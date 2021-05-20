Ankara Bala'da tahıl alanlarında yüzde 70 ürün kaybı yaşandı - Son Dakika

Ankara Bala'da tahıl alanlarında yüzde 70 ürün kaybı yaşandı

20.05.2021 03:40
Ankara Bala'da tahıl alanlarında yüzde 70 ürün kaybı yaşandı, System.String[]

ANKARA Bala'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, bölgede kuraklıktan kaynaklı yüzde 70 ürün kaybı yaşandığı belirtildi.

ANKARA Bala'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, bölgede kuraklıktan kaynaklı yüzde 70 ürün kaybı yaşandığı belirtildi.

Bala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan kuraklık tespit çalışmasında, 5 binin üzerindeki çiftçi tarafından ekim yapılan 900 bin dekar alandan yüzde 70'inin tarımsal kuraklıktan etkilendiği açıklandı. Kuraklıktan kaynaklanan ürün kaybı olan bazı tarların sürülmeye bazılarında ise hayvanları otlatmaya başlandığı aktarıldı. Raporda, ilçede ekili alanların yüzde 70 oranındaki kısmının kuraklığa teslim olduğu açıklandı. Geçtiğimiz yıl ayçekirdeği, kimyon, nohut, aspir gibi ürünlerin ekildiği yere ikinci ürün olarak arpa, buğday ekimi yapıldığı ve bu yerlerde kuraklığa bağlı olarak ürün kaybının yüzde 75-80 oranında olduğu belirtildi.

FOTOGRAFLI

Haber:  Birol KARAKILIÇ/BALA(Ankara),


Ankara Bala'da tahıl alanlarında yüzde 70 ürün kaybı yaşandı
Ankara Bala'da tahıl alanlarında yüzde 70 ürün kaybı yaşandı
Ankara Bala'da tahıl alanlarında yüzde 70 ürün kaybı yaşandı
Ankara Bala'da tahıl alanlarında yüzde 70 ürün kaybı yaşandı
Ankara Bala'da tahıl alanlarında yüzde 70 ürün kaybı yaşandı

Hisarcık, Çiftçi, Tarım, Bala, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara Bala'da tahıl alanlarında yüzde 70 ürün kaybı yaşandı - Son Dakika


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