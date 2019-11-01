Ankara-Bala kara yolunda, Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk...
6 saat önce
Ankara-Bala kara yolunda, Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:10 Kaynak: AA
Ankara-Bala kara yolunda, Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
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