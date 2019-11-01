Ankara Bala yolunda otobüs devrildi.
6 saat önce
Ankara Bala yolunda otobüs devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:11 Kaynak: İHA
Ankara Bala yolunda otobüs devrildi. Kazada Dikmen Sağlık Ocağına kontrolleri için götürülen yaklaşık 20 kadının yaralandığı belirtildi. - ANKARA
Avcılar'da işadamına lüks aracında silahlı saldırı Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı Polis memurunu araç kaportasında metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı