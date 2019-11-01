Son Dakika Haberleri: Ankara Bala yolunda otobüs devrildi.
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Bala yolunda otobüs devrildi.

Ankara Bala yolunda otobüs devrildi.

6 saat önce

Ankara Bala yolunda otobüs devrildi.

Ankara Bala yolunda otobüs devrildi., System.String[]

Ankara Bala yolunda otobüs devrildi. Kazada Dikmen Sağlık Ocağına kontrolleri için götürülen yaklaşık 20 kadının yaralandığı belirtildi. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:11 Kaynak: İHA
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