Ankara-Bala yolunda servis aracı devrildi
6 saat önce
Kazanın olduğu yer ve kaza yapan araç Yaralılardan görüntü ANKARA - Ankara-Bala yolunda sağlık taramasından geçirilen kadınların bulunduğu servis aracının devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:57 Kaynak: AA
Kazanın olduğu yer ve kaza yapan araç
Yaralılardan görüntü ANKARA - Ankara-Bala yolunda sağlık taramasından geçirilen kadınların bulunduğu servis aracının devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. (1)
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