Son Dakika Haberleri: Ankara-Bala yolunda servis aracı devrildi (2)
Son Dakika Güncel Ankara-Bala yolunda servis aracı devrildi (2)

Ankara-Bala yolunda servis aracı devrildi (2)

7 saat önce

Kaza yapan araç Yaralılara müdahale görüntüleri Sedyeye konan yaralı Yaralının ambulansa götürülmesi ANKARA - Ankara-Bala kara yolunda, Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Kaza yapan araç

Yaralılara müdahale görüntüleri

Sedyeye konan yaralı

Yaralının ambulansa götürülmesi ANKARA - Ankara-Bala kara yolunda, Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. (2)

Ankara-Bala yolunda servis aracı devrildi (2)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:35 Kaynak: AA
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