Ankara-Bala yolunda servis aracı devrildi (2)
7 saat önce
Kaza yapan araç Yaralılara müdahale görüntüleri Sedyeye konan yaralı Yaralının ambulansa götürülmesi ANKARA - Ankara-Bala kara yolunda, Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:35 Kaynak: AA
Kaza yapan araç
Yaralılara müdahale görüntüleri
Sedyeye konan yaralı
Yaralının ambulansa götürülmesi ANKARA - Ankara-Bala kara yolunda, Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. (2)
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