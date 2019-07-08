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Ankara Barasu'ndan SETA'ya rapor eleştirisi: Danıştay saldırısına giden sürecin yeni versiyonu

56 dakika önce

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) uluslararası basın kuruluşlarında çalışan gazetecileri hedef alan raporuna bir tepki de Ankara Barosu'ndan geldi.

Ankara Barasu'ndan SETA'ya rapor eleştirisi: Danıştay saldırısına giden sürecin yeni versiyonu, System.String[]
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) uluslararası basın kuruluşlarında çalışan gazetecileri hedef alan raporuna bir tepki de Ankara Barosu'ndan geldi. Raporu 'utançla' karşıladıklarını duyuran Ankara Barosu, "hükümeti eleştirmeyi adeta suç gibi sunan" çalışmayı, Danıştay saldırısına giden süreçte yapılan yayınların 2019 versiyonu olarak tanımlandı.

SETA tarafından hazırlanan ve aralarında euronews Türkçe çalışanlarının da bulunduğu rapora farklı çevrelerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ankara Barosu bir açıklama yaparak, raporda adı geçen gazetecilerin fişlenerek hedef haline getirildiği vurgulandı. Baro açıklamasında şu ifadelere yer verildi Açıklaması
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:52 
Danıştay, Siyaset, Dünya
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