Ankara-barış pınarı bölgesi'nde çocuklar okullarına döndü - Son Dakika
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Ankara-barış pınarı bölgesi'nde çocuklar okullarına döndü

6 saat önce

Barış Pınarı Bölgesi'nde çocuklar okullarına döndüMİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların, Türkiye sayesinde okullarına geri döndüğünü duyurdu.

Barış Pınarı Bölgesi'nde çocuklar okullarına döndü

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların, Türkiye sayesinde okullarına geri döndüğünü duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor denildi. Paylaşılan videoda ise Türk askerinin Suriyeli öğrencilere hediye dağıtması ve öğrencilerin Türk askerine teşekkür etmesi yer aldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

ANKARA, (DHA)-

Ankara-barış pınarı bölgesi'nde çocuklar okullarına döndü

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:19 Kaynak: DHA
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