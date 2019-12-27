Ankara-barış pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için sağlık taraması - Son Dakika

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Ankara-barış pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için sağlık taraması
6 saat önce
Barış Pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için sağlık taraması.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:24 Kaynak: DHA
Barış Pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için sağlık taraması
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