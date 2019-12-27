Ankara-barış pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için sağlık taraması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara-barış pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için sağlık taraması - Son Dakika

Ankara-barış pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için sağlık taraması

6 saat önce

Barış Pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için sağlık taraması.

Barış Pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için sağlık taraması

Ankara-barış pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için sağlık taraması

Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:24 Kaynak: DHA
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