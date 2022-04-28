Ankara Baro Başkanı Turan: Cumhurbaşkanlığı Tarafından Tesis Edilen Fesih İşleminin Kamu Yararına Aykırı Olduğu İzaha Muhtaç Değildir - Son Dakika

Ankara Baro Başkanı Mehmet Eren Turan, İstanbul Sözleşmesi davasının Danıştay'da görülmesinin ardından yaptığı açıklamada "İstanbul Sözleşmesi'nin gerçekleşmesinde kamu yararı bulunduğu, idarenin tüm eylem ve işlemlerinin öncelikli şartının da kamu yararının gerçekleşmesi olduğu dikkate alındığında Cumhurbaşkanlığı tarafından tesis edilen sözleşmenin feshi işleminin açıkça kamu yararına aykırı olduğu izaha muhtaç değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin kararın iptali talebiyle açılan davaların duruşması, bugün Danıştay 10. Dairesi'nde yapıldı. Davayla ilgili kararın bir ay içinde yazılı olarak açıklanması bekleniyor. Danıştay Savcısı, esasa ilişkin sunduğu görüşte; Cumhurbaşkanı Kararı'yla sözleşmeden çekilmenin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Danıştay'daki duruşmanın ardından Ankara Barosu açıklama yaptı. Baro Başkanı Mehmet Eren Turan, "Amacı ve koruduğu haklar dikkate alındığında sözleşmenin toplumsal hayatımızda var olduğu açıkça gözlenen ve her geçen gün artan şiddetin önlenmesine hizmet edeceği ortadadır. İstanbul Sözleşmesi'nin gerçekleşmesinde kamu yararı bulunduğu, idarenin tüm eylem ve işlemlerinin öncelikli şartının da kamu yararının gerçekleşmesi olduğu dikkate alındığında Cumhurbaşkanlığı tarafından tesis edilen sözleşmenin feshi işleminin açıkça kamu yararına aykırı olduğu izaha muhtaç değildir" diye konuştu.

Turan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının TBMM yetkisinin gaspı olduğunu kaydederek, "Ankara Barosu olarak kadına yönelik her türlü şiddetin, bireylerin cinsel yönelimlerine bağlı olarak ötekileştirilmelerine, mültecilerin statülerinden kaynaklı ayrımcılığa tutulmalarına karşı olduğumuzu sosyal adaletin temini açısından taşın altına elimizi koymaktan kaçınmayacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririm" dedi.