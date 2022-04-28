Ankara Baro Başkanı Turan: Cumhurbaşkanlığı Tarafından Tesis Edilen Fesih İşleminin Kamu Yararına Aykırı Olduğu İzaha Muhtaç Değildir - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Baro Başkanı Turan: Cumhurbaşkanlığı Tarafından Tesis Edilen Fesih İşleminin Kamu Yararına Aykırı Olduğu İzaha Muhtaç Değildir

28.04.2022 17:10

Ankara Baro Başkanı Mehmet Eren Turan, İstanbul Sözleşmesi davasının Danıştay'da görülmesinin ardından yaptığı açıklamada “İstanbul Sözleşmesi’nin gerçekleşmesinde kamu yararı bulunduğu, idarenin tüm eylem ve işlemlerinin öncelikli şartının da kamu yararının gerçekleşmesi olduğu dikkate alındığında Cumhurbaşkanlığı tarafından tesis edilen sözleşmenin feshi işleminin açıkça kamu yararına aykırı olduğu izaha muhtaç değildir” dedi.

Ankara Baro Başkanı Mehmet Eren Turan, İstanbul Sözleşmesi davasının Danıştay'da görülmesinin ardından yaptığı açıklamada "İstanbul Sözleşmesi'nin gerçekleşmesinde kamu yararı bulunduğu, idarenin tüm eylem ve işlemlerinin öncelikli şartının da kamu yararının gerçekleşmesi olduğu dikkate alındığında Cumhurbaşkanlığı tarafından tesis edilen sözleşmenin feshi işleminin açıkça kamu yararına aykırı olduğu izaha muhtaç değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin kararın iptali talebiyle açılan davaların duruşması, bugün Danıştay 10. Dairesi'nde yapıldı. Davayla ilgili kararın bir ay içinde yazılı olarak açıklanması bekleniyor. Danıştay Savcısı, esasa ilişkin sunduğu görüşte; Cumhurbaşkanı Kararı'yla sözleşmeden çekilmenin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Danıştay'daki duruşmanın ardından Ankara Barosu açıklama yaptı. Baro Başkanı Mehmet Eren Turan, "Amacı ve koruduğu haklar dikkate alındığında sözleşmenin toplumsal hayatımızda var olduğu açıkça gözlenen ve her geçen gün artan şiddetin önlenmesine hizmet edeceği ortadadır. İstanbul Sözleşmesi'nin gerçekleşmesinde kamu yararı bulunduğu, idarenin tüm eylem ve işlemlerinin öncelikli şartının da kamu yararının gerçekleşmesi olduğu dikkate alındığında Cumhurbaşkanlığı tarafından tesis edilen sözleşmenin feshi işleminin açıkça kamu yararına aykırı olduğu izaha muhtaç değildir" diye konuştu.

Turan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının TBMM yetkisinin gaspı olduğunu kaydederek, "Ankara Barosu olarak kadına yönelik her türlü şiddetin, bireylerin cinsel yönelimlerine bağlı olarak ötekileştirilmelerine, mültecilerin statülerinden kaynaklı ayrımcılığa tutulmalarına karşı olduğumuzu sosyal adaletin temini açısından taşın altına elimizi koymaktan kaçınmayacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririm" dedi.

Ankara Baro Başkanı Turan: Cumhurbaşkanlığı Tarafından Tesis Edilen Fesih İşleminin Kamu Yararına Aykırı Olduğu İzaha Muhtaç Değildir
Ankara Baro Başkanı Turan: Cumhurbaşkanlığı Tarafından Tesis Edilen Fesih İşleminin Kamu Yararına Aykırı Olduğu İzaha Muhtaç Değildir
Ankara Baro Başkanı Turan: Cumhurbaşkanlığı Tarafından Tesis Edilen Fesih İşleminin Kamu Yararına Aykırı Olduğu İzaha Muhtaç Değildir
Ankara Baro Başkanı Turan: Cumhurbaşkanlığı Tarafından Tesis Edilen Fesih İşleminin Kamu Yararına Aykırı Olduğu İzaha Muhtaç Değildir

YORUMLAR
500
Ankara'nın ricası etkili oldu! Türk hava sahası Suriye'ye giden Rus uçaklarına kapatıldı Ankara'nın ricası etkili oldu! Türk hava sahası Suriye'ye giden Rus uçaklarına kapatıldı Son dakika haber | İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemli dava Danıştayda görüldü Son dakika haber | İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemli dava Danıştayda görüldü İstanbul Sözleşmesi Danıştay'da. İstanbul Sözleşmesi Danıştay'da.

İstanbul Sözleşmesi, Ankara, Baro, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ankara Baro Başkanı Turan: Cumhurbaşkanlığı Tarafından Tesis Edilen Fesih İşleminin Kamu Yararına Aykırı Olduğu İzaha Muhtaç Değildir - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Ekrem İmamoğlu Uğur Dündar'ı ziyaret etti! Dündar'ın hediye ettiği formayı görünce espriler havada uçuştu
17:02 Market poşetleriyle işinden çıkıp evine giden kadın hayatını kaybetti
16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Adı Özgür ama soyadı garip olan şahıs hakkında dava açacağız
16:53 Ankara'nın ricası etkili oldu! Türk hava sahası Suriye'ye giden Rus uçaklarına kapatıldı
16:47 Dolandırıcılar, ucuza sterlin vaadine kandırdıkları talihsiz adamın tüm birikimini elinden aldı!
16:34 Var Mısın Yok Musun'dan 500 bin TL kazanan Ülkühan Yılmaz'ın 13 yıllık değişimi gündem oldu!
15:58 Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ile Okan Buruk buluşmasından fotoğraflar yayıldı
15:51 ABD ve Rusya esirleri Ankara'da takas etti! İşte film sahnelerini andıran görüntüler
15:50 Kulislerde bomba etkisi yaratacak anket sonucu! Kazanan tarafı yüzde 28'lik kesim belirleyecek
15:46 DEVA Partisi'nin seçim kararına Karamollaoğlu'ndan yanıt: Garipsemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 17:17:57. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Baro Başkanı Turan: Cumhurbaşkanlığı Tarafından Tesis Edilen Fesih İşleminin Kamu Yararına Aykırı Olduğu İzaha Muhtaç Değildir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement