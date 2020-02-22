Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel cinayeti davası sanığının avukatı Vahit Bıçak... - Son Dakika

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Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel cinayeti davası sanığının avukatı Vahit Bıçak...
6 saat önce
Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel cinayeti davası sanığının avukatı Vahit Bıçak hakkında, dünkü karar duruşmasında kullandığı ifadeler nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:42 Kaynak: İHA
Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel cinayeti davası sanığının avukatı Vahit Bıçak hakkında, dünkü karar duruşmasında kullandığı ifadeler nedeniyle disiplin soruşturması başlattı. - ANKARA
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