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Ankara Barosu, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Ankara Barosu, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam hakkında suç duyurusunda bulundu

31.05.2021 16:21
Ankara Barosu, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam hakkında suç duyurusunda bulundu, System.String[]

Ayasofya Camii'ndeki bir programda Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret ettiği iddiasıyla Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski imamı Mustafa Demirkan hakkında Ankara Barosu, suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, imam Mustafa Demirkan'ın, 28 Mayıs günü Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrencinin katılımıyla Ayasofya Camii'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmaya yer verildi.

SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Dilekçede, imam Demirkan'ın, "Bu ve bu gibi mabetler, mabet olarak kalması için inşa edilmiş. Öyle bir zaman geldi ki, bir asır gibi bir zaman içinde bu mabed-i şeriften Ezan-ı Muhammediye, namaz her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim daha kafir kim olabilir. Yarabbi bu zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma" sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk'e ve manevi şahsiyetine hakaret ettiği belirtildi.

KAMU DAVASI AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Konuşmadaki sözlerin düşünceyi ifade etmek kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulanarak, Demirkan hakkında '5816 sayılı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Kanunu'na muhalefetten gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması talep edildi.

Ankara Barosu, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam hakkında suç duyurusunda bulundu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Barosu, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara Barosu, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


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