Son Dakika Haberleri: Ankara Barosu, Avrupa Avukatlar Basketbol Turnuvası'nda şampiyon oldu
Son Dakika Spor Ankara Barosu, Avrupa Avukatlar Basketbol Turnuvası'nda şampiyon oldu - Son Dakika Spor

Ankara Barosu, Avrupa Avukatlar Basketbol Turnuvası'nda şampiyon oldu

6 saat önce

Ankara Barosu Basketbol Takımı, Litvanya'da düzenlenen Avrupa Avukatlar Basketbol Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Ankara Barosu, Avrupa Avukatlar Basketbol Turnuvası'nda şampiyon oldu, System.String[]

Ankara Barosu Basketbol Takımı, Litvanya'da düzenlenen Avrupa Avukatlar Basketbol Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Litvanya Barosunun bu yıl 14. kez düzenlediği organizasyona ev sahibi ülkenin yanı sıra Letonya, Estonya, Polonya, Belarus ve Türkiye'den 8 takım katıldı.

Anıl Toprak, Haşim Cihan Demirköprülü, Süleyman İyigün, Hakan Çetin, Şükrü Gücal, Hakan Bilgehan, Görkem Berk Bahadır, Vedat Karapınar ve Musa Çokur'dan oluşan Ankara Barosu, organizasyonda Türkiye'yi temsil etti.

İlk gün Litvanya ve Letonya'yı mağlup eden Ankara Barosu, çeyrek finale yükseldi. İkinci günde Ankara Barosu, Litvanya'yı mağlup ederek yarı finale, Belarus'u yenerek finale çıktı. Finalde Estonya ile karşılaşan Ankara Barosu, rakibini yenerek namağlup şampiyonluğa uzandı.

Ankara Barosunun maçlarını Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan da takip etti. Turan, şampiyonluk kupasını takımın antrenörü ve oyuncusu Haşim Cihan Demirköprülü'ye verdi. Ankara Barosundan Şükrü Gücal, seyirciler tarafından turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Avrupa, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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