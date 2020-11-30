Ankara Barosu avukat Vahit Bıçak'a kınama cezası verdi - Son Dakika

Vahit Bıçak'ın avukatlığını yaptığı Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet, "kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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