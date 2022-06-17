Ankara Barosu: Avukatın Hukuki Yardımı, İfade Anında Fiziken Hazır Bulunmaya İndirgenemez - Son Dakika
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Ankara Barosu: Avukatın Hukuki Yardımı, İfade Anında Fiziken Hazır Bulunmaya İndirgenemez

17.06.2022 17:00
Ankara Barosu: Avukatın Hukuki Yardımı, İfade Anında Fiziken Hazır Bulunmaya İndirgenemez

Ankara Barosu, “Emniyet Genel Müdürlüğü’nün şüpheli ifade tutanaklarında avukatların beyanlarına yer verilmemesi talimatını içeren genelgesi, CMK ve ilgili yönetmeliğe açıkça aykırı olup, avukatın hukuki yardımını yalnızca ifade anında fiziken hazır bulunmaya indirgemektedir. Bu genelgeye uygun şekilde alınacak ifadeler, hukuka uygun şekilde alınmış ifadeler olmadığından hükme esas teşkil etme kabiliyetinden yoksundur” açıklamasını yaptı.

Ankara Barosu, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nün şüpheli ifade tutanaklarında avukatların beyanlarına yer verilmemesi talimatını içeren genelgesi, CMK ve ilgili yönetmeliğe açıkça aykırı olup, avukatın hukuki yardımını yalnızca ifade anında fiziken hazır bulunmaya indirgemektedir. Bu genelgeye uygun şekilde alınacak ifadeler, hukuka uygun şekilde alınmış ifadeler olmadığından hükme esas teşkil etme kabiliyetinden yoksundur" açıklamasını yaptı.

Ankara Barosu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 13 Haziran 2022 tarihli genelgesinde "kolluk birimlerinde ifade alınması sırasında avukat beyanlarına ifade tutanağında yer verilmemesinin ve uygulamanın bu doğrultuda yapılarak yeknesaklığın sağlanmasının" istenmesine ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kollukta şüphelinin ifadesinin alınması işlemlerinde ifade tutanağında müdafi beyanlarına yer verilmemesi uygulamasına karşı Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılmış başvuru neticesinde 'kolluk birimlerinde ifade alınması sırasında avukat beyanlarına da ifade tutanağında yer verilmesi yönünde İçişleri Bakanlığı'na tavsiyede bulunulmasına' karar verildiği, ancak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 13.06.2022 tarihli genelgesinde, söz konusu tavsiye kararının aksine 'kolluk birimlerinde ifade alınması sırasında avukat beyanlarına ifade tutanağında yer verilmemesinin ve uygulamanın bu doğrultuda yapılarak yeknesaklığın sağlanmasının' istenildiği öğrenilmiştir.

"HUKUKA UYGUN ŞEKİLDE ALINMIŞ İFADELER OLMADIĞINDAN HÜKME ESAS TEŞKİL ETME KABİLİYETİNDEN YOKSUNDUR"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün şüpheli ifade tutanaklarında avukatların beyanlarına yer verilmemesi talimatını içeren genelgesi, CMK ve ilgili yönetmeliğe açıkça aykırı olup, avukatın hukuki yardımını yalnızca ifade anında fiziken hazır bulunmaya indirgemektedir. Bu genelgeye uygun şekilde alınacak ifadeler, hukuka uygun şekilde alınmış ifadeler olmadığından hükme esas teşkil etme kabiliyetinden yoksundur.

"CUMHURİYET SAVCILARI TARAFINDAN KANUNUN LAFZINA VE RUHUNA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE, İFADE TUTANAKLARINDA AVUKATLARIN BEYANLARINA DA YER VERİLMESİ YÖNÜNDE KOLLUK BİRİMLERİNE TALİMAT VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Kanun'un açık hükmünün aksi yönde talimatını içeren genelgesi karşısında, Cumhuriyet savcıları tarafından Kanun'un lafzına ve ruhuna uygun olacak şekilde, ifade tutanaklarında avukatların beyanlarına da yer verilmesi yönünde kolluk birimlerine talimat verilmesi gerekmektedir. Bu şekilde sorunun çözüleceği düşüncesi ve umudu içinde olduğumuzu kamuoyunun ve meslektaşlarımızın bilgisine saygı ile sunarız"

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Barosu: Avukatın Hukuki Yardımı, İfade Anında Fiziken Hazır Bulunmaya İndirgenemez - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Barosu: Avukatın Hukuki Yardımı, İfade Anında Fiziken Hazır Bulunmaya İndirgenemez - Son Dakika
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