Ankara Barosu, avukatlara yönelik şiddete tepki için boykot kararı aldı - Son Dakika

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, meslektaşlarına yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla boykot kararı aldıklarını bildirdi.

Ankara Barosuna mensup bir grup avukat, meslektaşlarına yönelik şiddeti protesto etmek için adliye önünde toplandı.

Avukatlar adına ortak açıklamayı okuyan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde icra memurlarıyla birlikte göreve giden avukat Ersin Arslan'ın borçlunun silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Avukatların yargı mekanizmasının bir parçası olduğunu belirten Sağkan, savunma hakkının teminatı olan avukatların, tıpkı hakim ve savcılar gibi korunması gerektiğini kaydetti.

Avukatların baktıkları davanın tarafı olmadığını vurgulayan Sağkan, "Cübbesini giydiği her an, görev yaptığı her çatı altında hayati tehlikesi bulunan biz avukatlar, artık hedef olmayı da toplumsal cinnetin nesnesi olmayı da reddediyoruz. Herkes bilmelidir ki acısını yüreğimize gömeceğimiz bir meslektaşımızın daha kaybına tahammülümüz bulunmamaktadır." dedi.

Avukatları hedef gösteren uygulama ve söylemlerden vazgeçilmesini isteyen Sağkan, meslektaşlarına yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla boykot kararı aldıklarını, 19 Mart Cuma günü tutuklu dosyalar ve acil işler dışında duruşmalara katılmayacaklarını sözlerine ekledi.