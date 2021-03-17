Ankara Barosu avukatları, cuma günü duruşmalara girmeyecek - Son Dakika

ANKARA Barosu avukatları, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hacze giden Avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesini, basın açıklamasıyla protesto ederken, 19 Mart Cuma günü duruşmalara girmeme kararı aldı.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, 80 ilin barosunun ortak hazırladığı basın açıklamasını okudu. Açıklamada, öldürülen avukatın henüz 27 yaşında gencecik bir insan olduğunu belirten Sağkan, "Acımız ve isyanımız tarifsiz büyüklüktedir. Artık yeter! Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan söyledik; 'Avukat, yargı mekanizmasının sacayağıdır, hakim ve savcı nasıl korunuyorsa, avukat da öyle korunmalıdır' dedik. Savunmanın kutsallığından bahisle, 'uygulama ve söylemlerle meslek mensuplarımızı hedef göstermeyin' dedik. 'Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak' dedik. Dinletemedik. Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük. Daha ne kadar öldürüleceğiz?" diye konuştu.

Sağkan, basın açıklamasının ardından, Ankara Barosu Yönetim Kurulu olarak, avukatlara yönelik şiddete dikkat çekmek için aldıkları kararı açıklayarak, "19 Mart Cuma günü uygulanmak üzere duruşmalara girmeme kararı alınmıştır. Tüm meslektaşlarımızı tutuklu ve acil işler dışında, yaşam hakkımızı savunmak için duruşmalarına, mazeret vererek girmemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.