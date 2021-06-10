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Ankara Barosu Başkanı 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla ifade verdi - Son Dakika

Ankara Barosu Başkanı 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla ifade verdi

10.06.2021 12:41
Ankara Barosu Başkanı 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla ifade verdi, System.String[]

ANKARA Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan haklarında başlatılan soruşturma kapsamında yazılı olarak ifade verdi.

ANKARA Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan haklarında başlatılan soruşturma kapsamında yazılı olarak ifade verdi. DHA'nın edindiği bilgilere göre Baro yönetim kurulu üyeleri, haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri yönünde ortak savunma metni hazırlayıp, imzalayarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Ortak savunma metninde haklarındaki suçlamayı kabul etmediklerini belirten Baro yönetimi, ifade özgürlüğü hakkını kullandıklarını belirtti.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında bulunduğu 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, geçen yıl 24 Nisan'da, Ankara'daki Hacı Bayram Cami'de verdiği hutbenin içeriğiyle ilgili yaptıkları basın açıklamasının ardından soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma yapılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin istedi. Bakanlığın izin vermesi üzerine Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı.

ORTAK AÇIKLAMAYA ORTAK SAVUNMA METNİ Başsavcılık, Baro yönetim kurulu üyelerinden suçlamayla ilgili ifadelerinin alınması için davetiye gönderdi. Baro yönetimi ortak basın açıklamasındaki ifadeler kapsamında başlatılan soruşturma için yine ortak savunma metni hazırlayıp, imzaladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen metinde 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçlamasını kabul etmediklerini ifade eden Baro yönetimi, ifade özgürlüğü hakkını kullandıklarını belirtti. Basın açıklamasındaki ifadelerin yanlış yorumlandığı, suçlamanın yersiz olduğu ileri sürüldü. DİYANET DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Camii'nde verdiği cuma hutbesinde, "Ey insanlar, İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti? Yılda yüz binlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için mücadele edelim" diye konuştu.

Ankara Barosu hutbeyle ilgili 'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması' başlıklı açıklama yayınladı. Bu açıklamanın içeriğiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Diyanet İşleri Başkanlığı da söz konusu basın açıklamasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Soruşturmalar birleştirildi.


Ankara Barosu Başkanı 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla ifade verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu, Ankara, Baro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara Barosu Başkanı 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla ifade verdi - Son Dakika


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