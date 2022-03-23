Ankara Barosu Başkanı Koranel, görevinden istifa etti - Son Dakika
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Ankara Barosu Başkanı Koranel, görevinden istifa etti

23.03.2022 16:08

ANKARA Barosu Başkanı Kemal Koranel, Ankara Barosu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

ANKARA Barosu Başkanı Kemal Koranel, Ankara Barosu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Ankara Baro Başkanı Kemal Koranel, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Ankara Barosunda 2016 yılında Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini anımsattı. Koranel, daha sonra 2018'de genel sekreterlik, 2020'de ise başkan yardımcılığı görevlerini üstlendiğini, eski Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan'ın Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilmesinin ardından 8 Aralık 2021 tarihi itibariyle Başkanlık görevine Avukatlık Yasası gereği Yönetim Kurulu kararı ile seçildiğini hatırlattı.

'GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM'

Koranel, Ankara Barosu'nda kendisinin muhalefet şerhlerine rağmen Türkiye Barolar Birliği tarafından bazı görevden almalar gerçekleştirildiğini belirterek, "Baromuzda görev yapan bazı meslektaşlarımız için görevden alınma yönündeki siyasi saik ile verilen bu karar, başta Anayasa, Avukatlık Kanunu, Avukatlık Meslek Kuralları ve hiçbir görüş ayırt etmeksizin üyesi olduğumuz 98 yıllık Ankara Barosu geleneklerine açıkça aykırıdır. Yüzyıllardır hukukun üstünlüğü için savaşan avukatlık mesleğinde, Ankara Barosu Yönetim Kurulunda bu yönde bir karar alınmış olması savunduğumuz tüm değerlere aykırıdır" dedi.

Ankara Barosu yönetim kurulunda görevini ifa ederken bir kişi ya da zümrenin talimatlarıyla hareket etmediğini belirten Koranel, "Baronun üzerinden elini çekmemekte ısrarlı olan kirli siyasete dahil olmayacağımı, şanlı bir geçmişe sahip olan Başkent barosu üzerinde hamilik yapmaya çalışan zihniyetlerle bağımsız bir şekilde mücadele etmek amacıyla Ankara Barosu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum" diye konuştu.

Ankara Barosu Başkanı Koranel, görevinden istifa etti
Ankara Barosu Başkanı Koranel, görevinden istifa etti
Ankara Barosu Başkanı Koranel, görevinden istifa etti

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Kaynak: DHA

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