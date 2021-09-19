Ankara Barosu Başkanı Sağkan yüksek oy farkıyla güven tazeledi - Son Dakika

ANKARA Barosu seçimini Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı mevcut başkan Erinç Sağkan yeniden kazandı.

Ankara Barosu'nun 66'ncı Olağan Genel Kurulu Bilkent Odeon'da yapıldı. Baroya kayıtlı avukatların oy kullanma işlemi sabah saatlerinde başladı. Oy kullanmak için yola çıkan avukatlar yoğunluktan dolayı uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı. Seçimlerde Avukat Hakları Grubu adına Nazlı Didem Moğulkoç, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu adına İlke Işık, Mesleğe Vefa Grubu adına Sezgin Özkan ve Doğrudan Demokrasi Hareketi adına Nihad Karslı ve Demokratik Sol Avukatlar Grubu adına Erinç Sağkan yarıştı. Yarışı mevcut Başkan Demokratik Sol Avukatlar Grubu adayı Erinç Sağkan 6 bin 969 oyla kazandı. Erinç Sağkan, seçimde en yakın rakibi Sezgin Özkan'dan 4 bin 794 oy fazla aldı.

'GEREKEN MESAJLARI ALDIK'

Seçim sonrası açıklama yapan Erinç Sağkan, şunları söyledi:

"Yeni bir dönem başlıyor, biz hem dün hem de yarışın devam ettiği geçtiğimiz aylarda, aday meslektaşlarımızın yönelttiği eleştirilerden üzerimize düşen almamız gereken mesajları aldık. Buna ilişkin özellikle katılımcı bir baro olması noktasında, geçen dönem yaptığımızın daha da üzerine çıkacak çabayı Ankara Barosu Yönetim Kurulu gösterecektir."