Ankara Barosu internet denetimini RTÜK'e veren yönetmeliğe karşı dava açtı
1 saat önce
İnternet üzerinden yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getiren yönetmeliğe karşı Ankara Barosu dava açtı
İnternet üzerinden yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getiren yönetmeliğe karşı Ankara
Barosu dava açtı.
Baro, yönetmeliğin durdurulması ve iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi
'ne itiraz yoluna başvurulması talebiyle Danıştay
'da dava açıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:09
RTÜK'ün internet yönetmeliğine Ankara Barosu'ndan iptal davası 96 yaşında aşırı hız yapan adamın yargı süreci gündem oldu Saraya resmi törenle metres alan Kralın annesi: Oğlum biraz zamparadır Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğu böyle kurtardı