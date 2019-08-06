Son Dakika Haberleri: Ankara Barosu internet denetimini RTÜK'e veren yönetmeliğe karşı dava açtı
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Ankara Barosu internet denetimini RTÜK'e veren yönetmeliğe karşı dava açtı

1 saat önce

İnternet üzerinden yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getiren yönetmeliğe karşı Ankara Barosu dava açtı

Ankara Barosu internet denetimini RTÜK'e veren yönetmeliğe karşı dava açtı, System.String[]
İnternet üzerinden yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getiren yönetmeliğe karşı Ankara Barosu dava açtı.

Baro, yönetmeliğin durdurulması ve iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluna başvurulması talebiyle Danıştay'da dava açıldığını duyurdu.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:09 
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