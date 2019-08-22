Son Dakika Haberleri: Ankara Barosu Meclisi kuruldu
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Ankara Barosu Meclisi kuruldu

1 saat önce

Ankara Barosu tarafından, hukukun üstünlüğüne ve adil yargılamaya ilişkin sorunların çözümünde katılımcılığı sağlamak ve avukatlar arasında dayanışmayı artırmak amacıyla "baro meclisi" kurulduğu bildirildi.

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Ankara Barosu tarafından, hukukun üstünlüğüne ve adil yargılamaya ilişkin sorunların çözümünde katılımcılığı sağlamak ve avukatlar arasında dayanışmayı artırmak amacıyla "baro meclisi" kurulduğu bildirildi.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, "Meslek sorunlarının, bu bağlamda hukukun üstünlüğüne ve adil yargılamaya ilişkin sorunların çözümünde katılımcılığı sağlamak ve meslektaşlar arasında dayanışmayı artırmak amacıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 95. maddesindeki yetkiye dayanılarak Ankara Barosu yönetim kurulunca, Ankara Barosu baro meclisi kurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:54 Kaynak: AA
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