Ankara Barosu, mesleki ve hukuki ihtarname bildirimlerini "Baro Ekspres" ile yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Barosu, mesleki ve hukuki ihtarname bildirimlerini 'Baro Ekspres' ile yapacak - Son Dakika

Ankara Barosu, mesleki ve hukuki ihtarname bildirimlerini "Baro Ekspres" ile yapacak

6 saat önce

Ankara Barosu, avukatların birbirlerine, müvekkillerine ve diğer muhataplarına yapacakları mesleki ve hukuki ihtarname bildirimlerinin baro aracılığı ile yapılmasına imkan sağlayan "Baro Ekspres" uygulamasını hayata geçirecek.

Ankara Barosu, mesleki ve hukuki ihtarname bildirimlerini

Ankara Barosu, avukatların birbirlerine, müvekkillerine ve diğer muhataplarına yapacakları mesleki ve hukuki ihtarname bildirimlerinin baro aracılığı ile yapılmasına imkan sağlayan "Baro Ekspres" uygulamasını hayata geçirecek.

Ankara Barosundan yapılan açıklamada, uygulamanın 10 Şubat'tan itibaren hizmete gireceği ifade edildi.

Konuya ilişkin yönergenin ve ücret tarifesinin baro internet sayfasından paylaşıldığı bildirilen açıklamada, "Baronet" üzerinden de e-imza ve mobil imza kullanılarak bildirim ve ihtarname gönderimi sağlanması için altyapı çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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