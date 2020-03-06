Ankara Barosu: Mülteciler zorla sınıra gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ankara Barosu: Mülteciler zorla sınıra gönderildi - Son Dakika Dünya

Ankara Barosu: Mülteciler zorla sınıra gönderildi

6 saat önce

Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan mültecilerin kendi istekleri dışında geçtiğimiz Cumartesi gününden beri otobüsler ile Yunanistan sınırına götürüldükleri iddia ediliyor.

Ankara Barosu: Mülteciler zorla sınıra gönderildi, System.String[]

Türkiye'nin Avrupa'ya göçmen geçişlerini engellemeyeceği ve Yunanistan ile sınır kapılarını açacağı yönündeki açıklamalarının ardından kara ve deniz yoluyla Yunanistan'a geçmeye çabalayan mültecilerin yaşadığı insanlık dramı devam ediyor.


Sınıra yığılan sığınmacıların bir kısmının ise geri gönderme merkezlerinden zorla otobüslere bindirilerek buraya getirildiğine dair iddialar gündemde.

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Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:29 
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