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Ankara Barosu: Mülteciler zorla sınıra gönderildi
6 saat önce
Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan mültecilerin kendi istekleri dışında geçtiğimiz Cumartesi gününden beri otobüsler ile Yunanistan sınırına götürüldükleri iddia ediliyor.
Türkiye'nin Avrupa'ya göçmen geçişlerini engellemeyeceği ve Yunanistan ile sınır kapılarını açacağı yönündeki açıklamalarının ardından kara ve deniz yoluyla Yunanistan'a geçmeye çabalayan mültecilerin yaşadığı insanlık dramı devam ediyor.
Sınıra yığılan sığınmacıların bir kısmının ise geri gönderme merkezlerinden zorla otobüslere bindirilerek buraya getirildiğine dair iddialar gündemde.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:29
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