Ankara barosu'ndan '12 eylül' mesajı

ANKARA Barosu, 12 Eylül darbesi nedeniyle yayımladığı mesajda, "12 Eylül askeri darbesi demokrasi tarihimize sürülmüş kara bir lekedir" ifadelerine yer verdi.

Ankara Barosu, 12 Eylül darbesi nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajda, "12 Eylül askeri darbesi ülkemiz tarihinde aklın ve vicdanın tutulduğu, hukukun askıya alındığı, kötülüğün örgütlü biçimde sistematik olarak tüm topluma yöneldiği, ülkemizi karanlığa sürükleyip demokrasinin tüm kazanımlarını yok ettiği, zulmün normalleştirildiği kara bir gün, demokrasi tarihimize sürülmüş kara bir lekedir" denildi.

'ANKARA BAROSU OLARAK TÜM DARBELERİ ŞİDDETLE LANETLİYORUZ'

Mesajın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün; gerekçe gösterilmeksizin hukuksuzca binlerce insanımızın tutuklandığı, işkencelerle toplumun disipline edilmeye çalışıldığı, 'Bir soldan bir sağdan' vicdansızlığının sığlığında masum insanların ve gençlerin idam edildiği, siyaset kurumunun işlevsizleştirildiği, insanlıktan uzak kör şiddetin, ülke yönetiminin karar mekanizması ve süreçlerinde egemen olarak demokrasinin katledildiği tarihin insafsızca yazıldığı günün yıl dönümüdür. Kurulduğundan bugüne darbelere karşı en etkin mücadeleyi hukuk ve demokrasi ekseninde veren Ankara Barosu olarak tüm darbeleri şiddetle lanetliyoruz."