Ankara Barosu'ndan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere 3 kamyon dolusu yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Barosu'ndan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere 3 kamyon dolusu yardım - Son Dakika

Ankara Barosu'ndan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere 3 kamyon dolusu yardım

6 saat önce

Ankara Barosu, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından başlattığı yardım kampanyası ile Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 3 kamyon dolusu ihtiyaç malzemesi topladı.

Ankara Barosu'ndan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere 3 kamyon dolusu yardım, System.String[]

Ankara Barosu, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından başlattığı yardım kampanyası ile Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 3 kamyon dolusu ihtiyaç malzemesi topladı.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından Elazığ'a yardım kampanyası başlatıldı. Elazığ'daki deprem felaketine kayıtsız kalmayan Ankara Barosu da başlattığı kampanya ile vatandaşları depremzedelere yardımda bulunmaya davet etti. Bu kapsamda bot, kaban, battaniye, gıda malzemeleri, temizlik malzemeleri gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan yaklaşık bin koli yardım toplandı. 3 kamyona yüklenen bu yardım malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Elazığ Barosu ve Malatya Barosu'na gönderildi. - ANKARA

Sivrice, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:52 Kaynak: İHA
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