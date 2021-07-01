Ankara Barosu'ndan İstanbul Sözleşmesi tepkisi - Son Dakika

Ankara Barosu'na üye bir grup kadın avukat, adliye koridorlarında toplanarak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki gösterdi. Adliye koridorlarında "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" sloganı atan grup, dağıttıkları bildiri ile avukatları adliye önünde yapılacak basın açıklamasına çağırdı.

ANKARA Barosu üyesi avukatlar, Türkiye 'nin İstanbul Sözleşmesi 'nden çekilmesini protesto etti.

Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu

Ozan Tufan yine şaşırtmadı! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü

Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı

Eski eşi tarafından şiddet gören kadını kurtaran kahraman konuştu: Bugün olsa yine yaparım