Ankara barosu'ndan 'seçim' çağrısı
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ANKARA Barosu, Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağırılmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 11:35 Kaynak: DHA
ANKARA Barosu, Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, Türkiye Barolar Birliği
'nin (TBB) seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağırılmasına karar verdi. İstanbul Barosu
'nun seçim çağrısının ardından Ankara
Barosu da ilan vererek TBB'yi seçime çağırdı. Barodan yapılan açıklamada, "Ankara Barosu'nun 04.09.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında Avukatlık Kanunu'nun 115/2. Maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği'nin seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağırılmasına karar verilmiştir" denildi.
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