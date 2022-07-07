Son dakika haber... Ankara Barosu, İstanbul'daki Avukat Cinayetini Adliye Önünde Protesto Etti

Ankara Barosu, avukat Servet Bakırtaş'ın İstanbul'da görev yaptığı hukuk bürosunda öldürülmesini adliye önünde protesto etti. Ankara Barosu Başkanı Mehmet Eren Turan, "Bir mesleğin ölümü göze alarak sürdürülmesi, sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da o toplumun bir kesimi için utançtır" dedi.

Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlar, bugün Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi önünde toplanarak İstanbul'daki avukat cinayetine tepki gösterdi. Ankara Barosu Başkanı Mehmet Eren Turan, burada yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Biliyoruz ki başımız sağ olmayacak. Dün İstanbul Bakırköy'de bir meslektaşımızı alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdik. Avukat Servet Bakırtaş, sadece ve yalnız avukatlık yaptığı için öldürüldü. Avukatı müvekkili ile özdeşleştiren sapkın zihniyet, silahtan aldığı güçle ölüm kustu.

"BİR MESLEĞİN ÖLÜMÜ GÖZE ALARAK SÜRDÜRÜLMESİ, SÜRDÜRENLER İÇİN NE DENLİ ONUR VESİLESİ OLSA DA O TOPLUMUN BİR KESİMİ İÇİN UTANÇTIR"

Edindiğimiz bilgiye göre; yaralama suçu nedeniyle mahkum olup cezaevinden yeni çıkan ve kendisine karşı açılan tazminat davasının geri çekilmesini isteyen, ancak bu talebi reddedilince tehditlere başlayan katil zanlısının önce meslektaşımızı sonra da dava açan müvekkili öldürdüğü anlaşılmaktadır. Bu ve benzeri gerekçelerle gerçekleşen avukat ölümleri ya da saldırılar, mesleğimizi yaparken hangi tehditleri taşıdığımızdan ötede, bu tehditleri yaratan toplumsal bakışı da anlatmaktadır. Avukatın rolünü ve yaptığı işi kavramaktan uzak bir zihin yapısının giderek onu taraf konumuna sürüklemesi, kelimenin tam anlamıyla bir ilkelliktir. Bir mesleğin ölümü göze alarak sürdürülmesi, sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da o toplumun bir kesimi için utançtır.

"BU KATİL ZANLISINI DA BİR AVUKAT SAVUNACAK"

Artık bildiriler yazmak, yaslar tutmaktan bıktık. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkumiyetleri acımızı hafifletmiyor artık… Her bir avukat ölümünün bir toplumsal ders olmasını bekleyip, bu zavallı yaratıklara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler, bizden bir parça daha koparmaya devam ediyor. Oysa biz, adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği… 'Savunma olmazsa olmaz yargılama' diyoruz. Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize, şimdi bir özel müdafi olmazsa bu katil zanlısını da bir avukat savunacak.

"KAMUSAL HİZMET VEREN BİR MESLEĞİN MENSUPLARI OLARAK, SERVET BAKIRTAŞ'I DÜŞÜNCE DÜNYAMIZDA ŞEHİT OLARAK YAŞATACAĞIZ"

Biliyoruz ki başımız sağ olmayacak bizim. Dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine yararı olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can, taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına, durduruluncaya kadar adalet adına atan Servet Bakırtaş'ın yüreği şimdi bizde atacak. Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak, avukat Servet Bakırtaş'ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız. Sözün bittiği yerdeyiz. Yine de önce ailesine sonra da bütün meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz."

"BU KARARLILIĞI, BU CESARETİ SÜRDÜREREK MESLEĞİMİZİ İFA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Turan'ın ardından konuşan Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Veli Küçük, şöyle konuştu:

"Üzgünüz, kızgınız ve öfkeliyiz… Dün ne yazık ki İstanbul'da meslektaşımız Servet Bakırtaş'ı, görevi dolayısıyla tehdit edilmesine rağmen, engellenmeye çalışmasına rağmen; görevini, mesleğini yapma cesareti dolayısıyla hedef olduğu bir saldırı sonucu kaybetmiş bulunuyoruz. Burada sorumlu sadece tetiği çeken değil. Baroların, Türkiye Barolar Birliği'nin avukat intiharları da dahil olmak üzere avukatların hedef alındığı saldırıların araştırılması için Meclis araştırma komisyonu kurulması taleplerini görmezden gelenlerin de bu sorumluluğa ortak olduğunu, altını çizerek ifade etmek istiyorum. Avukatlar, savunmanın temsilcileri. Bu kararlılığı, bu cesareti sürdürerek mesleğimizi ifa etmeye devam edeceğiz. Fakat yaşadığımız sorunların müsebbibi hukuk tanımaz ve pervasız anlayışla da mücadele gücümüzü, kararlılığımızı da aynı derecede, hatta artırarak devam ettireceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Baro yönetimi ve açıklamaya katılan avukatlar, daha sonra adliye önünde oturma eylemi yaptı ve Bakırtaş'ın öldürülmesini alkışlarla protesto etti.