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Ankara Barosu'ndan Şişli Emniyet Müdürlüğü Hakkında Suç Duyurusu

2 saat önce

ANKARA Barosu, İstanbul Şişli'de yapılan bir fuhuş operasyonu sonrası gözaltına alınan iki kadının, ele geçirilen para ve uyuşturucu ile birlikte fotoğraflarının çekilerek basına servis edilmesini, 'evrensel insan hakları ihlal edildiği' gerekçesiyle, Şişli İlçe Emniyet Müdürü hakkında...

Ankara Barosu'ndan Şişli Emniyet Müdürlüğü Hakkında Suç Duyurusu, System.String[]
ANKARA Barosu, İstanbul Şişli'de yapılan bir fuhuş operasyonu sonrası gözaltına alınan iki kadının, ele geçirilen para ve uyuşturucu ile birlikte fotoğraflarının çekilerek basına servis edilmesini, 'evrensel insan hakları ihlal edildiği' gerekçesiyle, Şişli İlçe Emniyet Müdürü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde; Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alınan ve fuhuş yaptığı iddia edilen iki kadın şüphelinin, yapılan baskınlar sırasında ele geçirilen para, cep telefonu, tabanca gibi suç unsuru eşyalarla beraber fotoğraflandığı, baskına ilişkin haberin 2 gün önce ulusal basın organlarına servis edildiği anlatıldı. Dilekçede, "Söz konusu fotoğrafın arkasında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü yazısıyla beraber, operasyonda konsomatristlik yaptığı iddia olunan iki kadın adeta suç eşyası gibi teşhir edilmiştir" denildi.

Dilekçede, işlemi yapan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarının tespit edilmesi ve idari amir olması sıfatıyla Şişli İlçe Emniyet Müdürü hakkında, 'kişilik hakları ve masumiyet karinesi yok sayılarak, görevi kötüye kullanma' suçundan soruşturma başlatılması istenildi. Baro ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir yazı yazarak, sorumlular hakkında idari soruşturma başlatılmasını talep etti. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:21 Kaynak: DHA

Ankara, Şişli, Güncel
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