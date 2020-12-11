Ankara Barosu'ndan, SMA hastası Öykü için yardım kampanyası - Son Dakika

Ankara Barosu'ndan, SMA hastası Öykü için yardım kampanyası

11.12.2020 16:16
Ankara Barosu'ndan, SMA hastası Öykü için yardım kampanyası, System.String[]

ANKARA Barosu, baroya kayıtlı avukat Mahmut Elmalıca'nın yeğeni, Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan doğuştan Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan 2 yaşındaki Öykü'nün, Macaristan'da tedavi olabilmesi için yardım kampanyası başlattı.

ANKARA Barosu, baroya kayıtlı avukat Mahmut Elmalıca'nın yeğeni, Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan doğuştan Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan 2 yaşındaki Öykü'nün, Macaristan'da tedavi olabilmesi için yardım kampanyası başlattı.

Sühal-Hasan Elmalıca çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Öykü, SMA hastalığına karşı savaş veriyor. Öykü'nün, Macaristan'daki tedavisi için 2 milyon 132 bin avro gerekiyor. Ankara Barosu avukatlarından Mahmut Elmalıca'lının da yeğeni olan minik Öykü'nün tedavisi için Macaristan'dan randevu alındı. Ancak bugüne kadar düzenlenen yardım kampanyaları ile 1 milyon 382 bin avro toplandı. Minik Öykü'nün hayata tutunması için, kısa sürede tedavi olması gerekiyor. Ankara Barosu, tedavi için açık kalan 750 bin avronun toplanması için yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bu akşam saat 21.00'da 'SMA Tip1 Hastası Öykü İçin Dayanışma Gecesi' başlığıyla İnstagram ve Youtube üzerinden canlı yayın yapılacak.

'TEDAVİSİ İÇİN 11 GÜN SÜRE KALDI'Barodan yapılan bilgilendirmede, hastalığın tedavisi için 'Zolgensma' adlı ilacın kullanıldığı, bu tedavi ile ilk kez genetik bir hastalığa çözüm bulunduğu ve 1 yıldır uygulandığı belirtildi. İlacın, Türkiye İlaç Kurumu tarafından ruhsatlandırılmadığından Türkiye'de uygulanmadığı belirtilerek, SGK kapsamına alınmadığı vurgulandı. Bilgilendirmede, Türkiye'den 11 bebeğin ailesinin aynı şekilde para toplayarak yurtdışından tedavi aldığı da belirtildi. Öykü'nün Macaristan'daki tedavi randevusuna 11 gün kaldığı belirtildi.

Ankara Barosu'ndan, SMA hastası Öykü için yardım kampanyası
Ankara Barosu'ndan, SMA hastası Öykü için yardım kampanyası
Ankara Barosu'ndan, SMA hastası Öykü için yardım kampanyası
Ankara Barosu'ndan, SMA hastası Öykü için yardım kampanyası

Zahit Şeyhanoğulları, Ankara Barosu, Macaristan, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara Barosu'ndan, SMA hastası Öykü için yardım kampanyası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Aldatıldığını düşünen koca, karısına ve teyzesinin oğluna kurşun yağdırdı 100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Koronavirüse yakalandıktan sonra karnındaki bebeğini kaybeden genç kadın, hayata tutunamadı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı
Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak         
17:24
Son iki yılda sadece 15 galibiyet alabilen Türk takımları Avrupa kupalarına direkt katılamayacak Son iki yılda sadece 15 galibiyet alabilen Türk takımları Avrupa kupalarına direkt katılamayacak         
17:02
Altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi Altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi         
16:51
İspanyol futbolcu Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor İspanyol futbolcu Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor         
16:40
Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan ile anlaşma sağladı Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan ile anlaşma sağladı         
16:11
Eski sevgilisinin otomobilini kundaklayan şahıs, genç kadının tüm feryatlarına rağmen ilk duruşmada serbest kaldı Eski sevgilisinin otomobilini kundaklayan şahıs, genç kadının tüm feryatlarına rağmen ilk duruşmada serbest kaldı         
15:56
Av gecesinde feci olay! Geyik sanıp vurdu, yanına gidince oğlunu kanlar içinde buldu Av gecesinde feci olay! Geyik sanıp vurdu, yanına gidince oğlunu kanlar içinde buldu         
15:29
Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor         
14:17
Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması         
13:34
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor         
12:05
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor 29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor         
08:47
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı         
18:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 17:37:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Barosu'ndan, SMA hastası Öykü için yardım kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei