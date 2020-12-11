Ankara Barosu'ndan, SMA hastası Öykü için yardım kampanyası - Son Dakika

ANKARA Barosu, baroya kayıtlı avukat Mahmut Elmalıca'nın yeğeni, Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan doğuştan Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan 2 yaşındaki Öykü'nün, Macaristan'da tedavi olabilmesi için yardım kampanyası başlattı.

Sühal-Hasan Elmalıca çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Öykü, SMA hastalığına karşı savaş veriyor. Öykü'nün, Macaristan'daki tedavisi için 2 milyon 132 bin avro gerekiyor. Ankara Barosu avukatlarından Mahmut Elmalıca'lının da yeğeni olan minik Öykü'nün tedavisi için Macaristan'dan randevu alındı. Ancak bugüne kadar düzenlenen yardım kampanyaları ile 1 milyon 382 bin avro toplandı. Minik Öykü'nün hayata tutunması için, kısa sürede tedavi olması gerekiyor. Ankara Barosu, tedavi için açık kalan 750 bin avronun toplanması için yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bu akşam saat 21.00'da 'SMA Tip1 Hastası Öykü İçin Dayanışma Gecesi' başlığıyla İnstagram ve Youtube üzerinden canlı yayın yapılacak.