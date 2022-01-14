Ankara Barosu'ndan sokak hayvanları için 'Pati Yardım Hattı' - Son Dakika

ANKARA Barosu, sokak hayvanlarına yönelik usulsüz toplama, işkence, şiddet gibi olaylar karşısında hayvan sahipleri ve hayvanseverlere hukuki destek sağlamak için 'Pati Yardım Hattı' kurdu. Ankara Barosu Başkanı avukat Kemal Koranel, "Gönüllü avukat meslektaşlarımızdan oluşan bir organizasyon oluşturuldu. Bu hattı arayan vatandaşlarımıza böyle durumlarda nasıl davranmaları gerektiği ve yasadan doğan haklarının neler olduğu anlatılarak bilgilenmeleri sağlanacak" dedi. Ankara Barosu, 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı yapılan usulsüz toplama, işkence ve şiddet vakalarına ilişkin harekete geçti. Bu kapsamda, hayvan sahipleri ve hayvanseverlere hukuki destek sağlamak için 'Ankara Barosu Pati Yardım Hattı' kuruldu. 7 gün 24 saat hizmet verilen hatta yapılan ihbarlarla ilgili baro bünyesindeki Hayvan Hakları Merkezi tarafından hukuki destek sağlanacak. İhtiyaç duyulması halinde acil ihbarlara müdahale edilecek. Ankara Barosu Başkanı avukat Kemal Koranel, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından Gaziantep'te bir barınak açılışında sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğu dile getirildi. Bunun üzerine durumdan kendilerine görev çıkaran bazı yerel yönetimler tarafından sokaklarda yaşayan hayvanlar hızla toplatılarak barınaklara veya insanların olmadığı kırsal arazilere bırakılmaya başladı" dedi.

'USULSÜZ TOPLAMALARA MÜDAHALE DE EDİLECEK'

Baro Başkanı Koranel, çevre ve hayvan hakları konusunda duyarlı insanların bu durumda ne yapacaklarını bilemediklerine dikkat çekerek, "Ankara Barosu Yönetim Kurulu'muzun 30 Aralık tarihli kararı ile bu konuda 7-24 hizmet veren '0545 109 50 50' numaralı 'Ankara Barosu Pati Yardım Hattı' kurularak, tamamı merkezimizde kayıtlı gönüllü avukat meslektaşlarımızdan oluşan bir organizasyon oluşturuldu. Bu hattı arayan vatandaşlarımıza böyle durumlarda nasıl davranmaları gerektiği ve yasadan doğan haklarının neler olduğu anlatılarak bilgilenmeleri sağlanmaktadır. Hatta bu değerli meslektaşlarımız tarafından bazen usulsüz toplama yapılan bölgelere fiziken de müdahale edilerek bu vatandaşlarımızla beraber hak ihlallerinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Usulsüz toplamalar yanında oldukça sık bir şekilde 5199 sayılı yasadaki yeni düzenlemeler sebebiyle vatandaşlarımız haklarının neler olduğu konusunda da bilgi sahibi olmak için bu hattımızı arıyor" diye konuştu.

Avukat Koranel, fiziki müdahalenin gerektiğinde avukatların olay yerine giderek tutanak tutarak gerçekleşeceğini belirtti.

'OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALDIK'

Baro Başkanı Koranel, sokak hayvanlarının yanında olacaklarını kaydederek, "Burada üzülerek değinmek istediğim bir konu var. 5199 sayılı yasanın ilk çıktığı günden beri konu ile ilgili hem baromuz ve hem de sivil toplum örgütleri belediyelerin kısırlaştırma ve rehabilitasyon konusunda yetersiz kalmalarını dile getirmelerine rağmen, belediyelerimiz yasaya aykırı bir şekilde toplama yapmaya devam etmektedirler. Kurduğumuz bu ihbar hattı ile toplumun birçok kesiminden de olumlu geri dönüşler aldık. Baro olarak bundan sonra da hak ihlalleri konusunda tüm gönüllü meslektaşlarımız ile beraber bu insanlarımızın ve canlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.